Председатель УМК: Армянская церковь проповедует реваншизм

Армянская церковь проповедует реваншизм.

Участие Католикоса всех армян Гарегина II в запланированной на конец этого года встрече религиозных лидеров в Баку станет возможным, если он изменит свою позицию по Карабаху.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде после праздничного намаза в мечети "Тезе пир".

Он заявил, что армянская церковь, не желая признавать Карабах азербайджанской территорией, проповедует реваншизм.

"Армянская церковь распространяет клевету. Я надеюсь, что никто не последует этим измышлениям. Сегодня они действуют по заказу иностранных покровителей. Если церковь изменит свою позицию, признав Карабах азербайджанской территорией, мы можем пригласить их на встречу религиозных лидеров", - подчеркнул председатель УМК.