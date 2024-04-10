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Председатель УМК: Армянская церковь проповедует реваншизм

Председатель УМК: Армянская церковь проповедует реваншизм Армянская церковь проповедует реваншизм.
Религия
10 апреля 2024 г. 09:33
Председатель УМК: Армянская церковь проповедует реваншизм

Участие Католикоса всех армян Гарегина II в запланированной на конец этого года встрече религиозных лидеров в Баку станет возможным, если он изменит свою позицию по Карабаху.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде после праздничного намаза в мечети "Тезе пир".

Он заявил, что армянская церковь, не желая признавать Карабах азербайджанской территорией, проповедует реваншизм.

"Армянская церковь распространяет клевету. Я надеюсь, что никто не последует этим измышлениям. Сегодня они действуют по заказу иностранных покровителей. Если церковь изменит свою позицию, признав Карабах азербайджанской территорией, мы можем пригласить их на встречу религиозных лидеров", - подчеркнул председатель УМК.

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Версия на английском языке Chairman of CMO: ‘If Garegin II changes his position, we can invite him to meeting of religious leaders in Baku'
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: II Qaregin mövqeyini dəyişərsə, dini liderlərin Bakıda keçiriləcək görüşünə dəvət edə bilərik

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