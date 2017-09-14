УМК приняло фетву в связи с началом месяца Мухаррам

© Report/ Orxan Əzim

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа (УМК) проходит заседание Совета казиев в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщает Report, мероприятие началось с чтения Корана.

На заседании присутствовали председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, ахунды, имамы и другие.

Открыв мероприятие вступительным словом, А.Пашазаде отметил, что месяц Мухаррам является месяцем свободы и почтения памяти шехидов: "Если пожелает Аллах, мы прекрасно завершим этот месяц, не выходя за рамки законов нашего государства".

А.Пашазаде также затронул нынешнюю ситуацию в мире и некоторых мусульманских странах: "Сегодня есть государства, которые несмотря на наличие нефти и других богатств, не могут жить спокойно и в мире. Слава Аллаху, что в Азербайджане все спокойно и тихо. Мы хотим, чтобы азербайджанская модель послужила примером во всем мире".

На мероприятии приняли фетву о начале месяца Мухаррам.

Согласно фетве, месяц Мухаррам начнется 22 сентября по григорианскому календарю. Ашура приходится на 1 октября.