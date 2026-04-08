В УМК отвергли оценку религиозной ситуации в Азербайджане со стороны комиссии США

Управление мусульман Кавказа (УМК) выразило серьезную озабоченность и глубокое сожаление в связи с выводами о религиозной ситуации в Азербайджане за 2025 год, представленными в ежегодном докладе Комиссии США по международной религиозной свободе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УМК.

В заявлении подчеркивается, что УМК решительно отвергает оценки доклада.

"Необоснованные утверждения о нарушении религиозной свободы и давлении на религиозные общины отражают предвзятую лоббистскую позицию определенных кругов, не соответствуют реальности и игнорируют значительные усилия Азербайджана по продвижению религиозной терпимости как внутри страны, так и на глобальном уровне", - говорится в тексте.

В УМК отметили, что подход Азербайджана к развитию межрелигиозного диалога получил широкое признание международного сообщества.

"Ожидается, что USCIRF, основываясь на существующих фактах и реалиях, пересмотрит свой подход к Азербайджану и объективно отразит ситуацию в стране. Мы рассчитываем, что будет дана должная оценка вкладу Азербайджана в развитие толерантности и усилиям по сохранению межрелигиозного и межконфессионального диалога. Надеемся, что будут приняты необходимые меры для устранения несправедливости в отношении Азербайджана, связанной с его включением в "Список особого наблюдения" на безосновательной и недоказательной основе", - подчеркивается в заявлении.