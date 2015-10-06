Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Соборную мечеть Москвы доставили волос пророка Мухаммеда.

Как передает Report, об этом сообщает "Rusnovosti". Реликвию из Чечни привёз глава духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

«Для нас этот день — это новая эпоха, эта новая история, потому что с нами частичка нашего пророка, которого мы любим. Прибыла благодать нашего пророка. В нашей Москве будет мир и согласие, благополучие и содействие», — отметил Гайнутдин.

Также в церемонии передачи волоса принял участие бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, который стал основным меценатом проекта реконструкции Соборной мечети.

Подаренная Рамзаном Кадыровым реликвия прибыла ко времени вечерней молитвы и будет доступна для обозрения до ночи. Ковчег с волосом выставлен на всеобщее обозрение около михраба мечети.

Волос пророка находится в специальной стеклянной капсуле, помещённой в ковчег.

Последний раз артефакт привозили в Москву в январе. Тогда увидеть его пришли 7 тысяч человек. Всего на территории России находится три волоса Мухаммеда. Два других — в Махачкале и Твери.

Принадлежность волоса пророку доказывают его уникальные свойства. Волос источает аромат и не отбрасывает тень.