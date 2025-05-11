В селе Дашалты Шушинского района построена мечеть в карабахском архитектурном стиле

В селе Дашалты Шушинского района построена мечеть в карабахском архитектурном стиле.

В селе Дашалты Шушинского района построена мечеть в карабахском архитектурном стиле.

Как сообщил сотруднику Report, командированному в Шушу, советник Специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе Исмаил Исмаилов, мечеть, возводимая в освобожденном от оккупации селе Дашалты, соответствует традициям карабахской архитектурной школы.

По его словам, Дашалты - одно из восстановленных населённых пунктов, и помимо ряда инфраструктурных проектов, здесь построена мечеть для проведения богослужений. Она расположена в центре села и выполнена в национальном архитектурном стиле. Двухминаретная мечеть, благодаря общей архитектурной композиции, планировке и художественно-декоративным особенностям, отражает традиции карабахской архитектуры. Минареты высотой 22,5 метра проектировались с опорой на форму минаретов Верхней мечети Говхар-аги. В двухэтажной мечети одновременно смогут совершать молитву более 150 человек.

И. Исмаилов добавил, что фундамент мечети был заложен в ноябре 2021 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой:

"Строительство мечети в селе Дашалты осуществляется в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева о восстановлении и строительстве новых памятников материально-культурного наследия и религиозных объектов на освобождённых территориях. Восстановление мечетей, разрушенных в период оккупации, и возведение новых религиозных центров являются показателем внимания азербайджанского государства к национально-духовным ценностям нашего народа, его культурному и историческому наследию".

Отметим, что на территории села Дашалты общей площадью около 65 гектаров будет построен пятиэтажный гостиничный комплекс на 80 номеров, коттеджи, торговые и общественные объекты, включая информационный центр, выставочный зал и мастерскую. Реализация этих проектов будет способствовать привлечению туристов в село.