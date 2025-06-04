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В Саудовскую Аравию для совершения хаджа прибыли более 1,5 млн паломников

В Саудовскую Аравию для совершения хаджа прибыли более 1,5 млн паломников Число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию из других стран для совершения хаджа, превысило 1,5 млн.
Религия
4 июня 2025 г. 23:56
В Саудовскую Аравию для совершения хаджа прибыли более 1,5 млн паломников

Число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию из других стран для совершения хаджа, превысило 1,5 млн.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель саудовского Министерства хаджа и умры Гассан ан-Нуайми на пресс-конференции, которую транслировал гостелеканал Al Ekhbariya.

"На сегодняшний день более 1,5 млн паломников, совершающих хадж, прибыли в королевство из других стран", - сказал он.

Ан-Нуайми также отметил, что более 94 тыс. сотрудников министерства работают над обеспечением безопасности паломников. Чиновник сообщил, что ведомство взаимодействует с другими правительственными учреждениями и органами правопорядка, которые проверяют наличие специального разрешения, необходимого для совершения хаджа.

Отметим, что в этом году хадж проходит с 4 по 9 июня.

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