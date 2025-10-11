В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечеть
Религия
- 11 октября, 2025
- 12:01
В Сальянском районе планируется капитальный ремонт 111-летней мечети.
Как сообщает Report, здание было построено в 1914 году местным купцом Гаджи Самедом Алекберовым и рассчитано примерно на 400 верующих.
После установления советской власти мечеть была закрыта и долгие годы использовалась как склад, из-за чего пришла в аварийное состояние.
По данным районной исполнительной власти, территория бывшего "Колхозного рынка", где находится мечеть, была приватизирована в середине 1990-х годов. Владелец участка сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ее восстановлению.
Последние новости
12:04
Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"Kультурная политика
12:03
Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуатореПроисшествия
12:01
Фото
В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечетьРелигия
11:58
Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRAДругие страны
11:43
Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годомИКТ
11:37
В Армении назначили нового замначальника ГРУВ регионе
11:29
Аун осудил удар ЦАХАЛ по югу ЛивануДругие страны
11:14
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в ИсламабадеВнешняя политика
11:04