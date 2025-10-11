Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечеть

    11 октября, 2025
    • 12:01
    В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечеть

    В Сальянском районе планируется капитальный ремонт 111-летней мечети.

    Как сообщает Report, здание было построено в 1914 году местным купцом Гаджи Самедом Алекберовым и рассчитано примерно на 400 верующих.

    После установления советской власти мечеть была закрыта и долгие годы использовалась как склад, из-за чего пришла в аварийное состояние.

    По данным районной исполнительной власти, территория бывшего "Колхозного рынка", где находится мечеть, была приватизирована в середине 1990-х годов. Владелец участка сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ее восстановлению.

    Лента новостей