В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечеть

В Сальянском районе планируется капитальный ремонт 111-летней мечети.

Как сообщает Report, здание было построено в 1914 году местным купцом Гаджи Самедом Алекберовым и рассчитано примерно на 400 верующих.

После установления советской власти мечеть была закрыта и долгие годы использовалась как склад, из-за чего пришла в аварийное состояние.

По данным районной исполнительной власти, территория бывшего "Колхозного рынка", где находится мечеть, была приватизирована в середине 1990-х годов. Владелец участка сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по ее восстановлению.