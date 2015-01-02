В России впервые начали непрерывное чтение Корана

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ В мечети Кул Шариф (Казань) в пятницу начали непрерывное круглосуточное чтение Корана.

"Круглосуточно, 365 дней в году, на протяжении всех времен года в мечети Кул Шариф будут читать Коран и возносить молитвы за благополучие России и Татарстана", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Непрерывное чтение Корана уникально не только для Татарстана, но и для России, поскольку организовано впервые в стране.