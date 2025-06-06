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"Асхаби-Кяхф" в Нахчыване привлекает верующих в Гурбан-байрам

"Асхаби-Кяхф" в Нахчыване привлекает верующих в Гурбан-байрам В праздник Гурбан наблюдается приток людей в комплекс "Святилище Асхаби-Кахф"
Религия
6 июня 2025 г. 15:51
Асхаби-Кяхф в Нахчыване привлекает верующих в Гурбан-байрам

В праздник Гурбан-байрам наблюдается большой наплыв верующих в религиозно-культурный комплекс "Асхаби-Кяхф" в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report, комплекс "Асхаби-Кяхф" и в этом году стал одним из самых посещаемых мест среди местных и иностранных туристов, приезжающих в Нахчыван.

Расположенный на высоте 1665 метров над уровнем моря комплекс "Асхаби-Кяхф" находится примерно в 12 километрах от города Нахчывана, между горами Хачадаг и Нахаджир в Джульфинском районе.

Стоит отметить, что в 1998 году по поручению и под патронажем общенационального лидера Гейдара Алиева в комплексе были проведены масштабные реставрационные работы.

Report представляет фоторепортаж с "Асхаби-Кяхф".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQurban bayramında insanların “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahına axını – FOTOREPORTAJ

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