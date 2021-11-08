В православных храмах Азербайджана прошли молебны по случаю Дня Победы

В православных храмах Азербайджана прошли молебны по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной Войне

В православных храмах Азербайджана прошли молебны по случаю первой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной Войне.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов.

"Сегодня мы отслужили благодарственный молебен, благодарили Бога за дарованную победу, за то, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия смогла восстановить территориальную целостность Азербайджана и вернуть оккупированные земли",- заявил К. Поминов.