В Нахчыване совершен праздничный намаз
Религия
- 20 марта, 2026
- 09:28
В Нахчыванской Автономной Республике совершен праздничный намаз по случаю Рамазана.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, религиозные обряды были проведены в мечетях Гейдар, Сарванлар, Джума и Казым Гарабекир Паша в Нахчыване.
Праздничный намаз также был совершен в мечетях других районов автономной республики.
Напомним, что в Азербайджане праздник Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года. В этом году месяц Рамазан начался 19 февраля.
Последние новости
