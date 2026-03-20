В Нахчыване совершен праздничный намаз

В Нахчыванской Автономной Республике совершен праздничный намаз по случаю Рамазана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, религиозные обряды были проведены в мечетях Гейдар, Сарванлар, Джума и Казым Гарабекир Паша в Нахчыване.

Праздничный намаз также был совершен в мечетях других районов автономной республики.

Напомним, что в Азербайджане праздник Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года. В этом году месяц Рамазан начался 19 февраля.