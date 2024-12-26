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В мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения лайнера AZAL в Казахстане

В мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения лайнера AZAL в Казахстане на фото вроде одна мечеть Тязя Пир. все равно написала как в аз
Религия
26 декабря 2024 г. 13:08
В мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения лайнера AZAL в Казахстане

В мечетях Азербайджана почтили память жертв крушения самолета AZAL под Актау.

Как сообщает Report, были прочитаны аяты Священного Корана и молитвы за упокой души погибших.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакатастрофы.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоPrayers read in Azerbaijani mosques for plane crash victims
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məscidlərində təyyarə qəzasının qurbanları anılıb - VİDEO

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