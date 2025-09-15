В мечети Гадрута смогут одновременно молиться 210 человек
Религия
- 15 сентября, 2025
- 11:23
В сданной в эксплуатацию мечети в Гадруте смогут одновременно молиться 210 человек.
Как сообщает корреспондент Report, об этом говорилось во время медиатура в Гадрут, организованного по следам президента.
Отмечено, что для мужчин в мечети предусмотрен первый этаж, а для женщин - второй.
Президент Ильхам Алиев 14 сентября принял участие в открытии мечети, построенной в поселке Гадрут Ходжавендского района.
