    В мечети Гадрута смогут одновременно молиться 210 человек

    Религия
    • 15 сентября, 2025
    • 11:23
    В сданной в эксплуатацию мечети в Гадруте смогут одновременно молиться 210 человек.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом говорилось во время медиатура в Гадрут, организованного по следам президента.

    Отмечено, что для мужчин в мечети предусмотрен первый этаж, а для женщин - второй.

    Президент Ильхам Алиев 14 сентября принял участие в открытии мечети, построенной в поселке Гадрут Ходжавендского района.

    Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcək

