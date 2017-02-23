В Иране отметили 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Представительство Управления мусульман Кавказа (УМК) в Исламской Республике Иран провело мероприятие, посвященное 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба УМК.

Мероприятие началось с чтения Священного Корана. Затем был продемонстрирован видеоматериал о Ходжалинском геноциде.

Выступая на мероприятии, представитель УМК в Иране Гаджи Шамиль Расулов приветствовал участников мероприятия от имени шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, привел исторические факты о зверствах, совершенных армянами в Ходжалы. Он отметил, что это преступление в целом является актом геноцида.

На поминальном мероприятии участникам был зачитан текст обращения руководителей религиозных общин Азербайджана, направленный 21 февраля по инициативе УМК лидерам мировых религий, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека.

Выступившие на мероприятии иранские участники почтили светлую память Ходжалинских шехидов и выразили соболезнования азербайджанскому народу.

В конце были зачитаны молитвы за упокой души жертв геноцида и роздан эхсан. Отметим, что на мероприятии участвовали азербайджанские студенты, обучающиеся в Иране, Турции, Индии, Пакистане и Афганистане.