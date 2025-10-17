В Гяндже пройдет конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе
Религия
- 17 октября, 2025
- 10:31
В Гяндже пройдет региональная конференция на тему "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.
Об этом сообщили Report в госкомитете.
В мероприятии, которое состоится 21 октября, примут участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти Гянджи, представители правоохранительных органов, религиозные деятели, председатели религиозных общин, а также представители общественности.
На конференции будет обсуждаться роль религиозных деятелей в построении инклюзивного, толерантного и справедливого общества.
