    В Гяндже пройдет конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    Религия
    • 17 октября, 2025
    • 10:31
    В Гяндже пройдет конференция о роли религиозных деятелей в инклюзивном обществе

    В Гяндже пройдет региональная конференция на тему "Роль религиозных деятелей в построении инклюзивного общества", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

    Об этом сообщили Report в госкомитете.

    В мероприятии, которое состоится 21 октября, примут участие руководство Госкомитета и Исполнительной власти Гянджи, представители правоохранительных органов, религиозные деятели, председатели религиозных общин, а также представители общественности.

    На конференции будет обсуждаться роль религиозных деятелей в построении инклюзивного, толерантного и справедливого общества.

    Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcək

