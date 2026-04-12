В Гяндже православные верующие отмечают Пасху

Православные верующие в западном регионе Азербайджана отмечают Пасху.

С ночи верующие собрались в Александро-Невской церкви в Гяндже, где проходят богослужения, посвященные Воскресению Иисуса Христа.

Во время службы зажигают свечи, читают молитвы и совершают религиозные обряды. Празднование проходит не только с участием местных жителей - в Гянджу также приезжают христиане из других городов.

По традиции, в четверг верующие пекут куличи, в субботу приносят их в церковь для освящения, а в ночь на воскресенье совершают крестный ход, символизирующий наступление Пасхи.

Отметим, что в Гяндже проживает более 200 православных семей. Александро-Невская церковь, построенная в 1887 году, является единственным православным храмом в западном регионе страны.