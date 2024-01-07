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В Гяндже православные христиане отметили Рождество

В Гяндже православные христиане отметили Рождество Православные христиане, проживающие в Гяндже, отметили Рождество.
Религия
7 января 2024 г. 23:20
В Гяндже православные христиане отметили Рождество

Православные христиане, проживающие в Гяндже, отметили Рождество.

Как передает западное бюро Report, в Русской православной церкви имени Александра Невского сначала было зачитано поздравление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Рождества. Затем священнослужители храма совершили обряды, связанные с рождением Иисуса. Православные зажгли свечи, помолились о мире, спокойствии и счастье.

Также были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов Отечественной войны.

Напомним, что в городе проживает более 200 православных семей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə pravoslav xristianlar tərəfindən Milad bayramı qeyd olunub

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