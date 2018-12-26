В Грузии запретят ношение исламских женских одеяний в общественных местах

Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ В комитете парламента Грузии по защите прав человека и гражданской интеграции обсудили законопроект, запрещающий в общественных местах чадру, никаб и бурку.

Как сообщает грузинское бюро Report, автор документа, депутат от партии "Альянс патриотов" Эмзар Квициани сказал, что подобные одеяния препятствуют определению личности и создают угрозу терроризма.

Также Квициани отметил, что из законопроекта исключена статья, запрещающая ношение чадры, отметив, что предложение о запрете на ношение чадры было неверным.

Депутат Анри Оханашвили сказал, что является сторонником обсуждения законопроекта в более широком формате.

Член парламента, представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серго Ратиани отметил, что предлагаемый законопроект ограничивает права человека, свободу выражения мнения и вероисповедания.

Участвовавший в обсуждениях председатель Управления мусульман Грузии гаджи Рамин Игидов сказал, что положительно оценивает удаление из проекта статьи об ограничении на ношение чадры в общественных местах: "Что касается никаба и бурки, мы не можем сказать, что ношение женщинами этих одеяний является категорическим условием в Исламе. Для женщины важно носить одежду, отвечающую условиям хиджаба. Хиджаб должен прикрывать все части тела женщины, не должен быть прозрачным, плотно прилегать к телу, быть цветным и приметным настолько, чтобы привлекать внимание. Любая одежда, отвечающая этим требованиям, приемлема в шариате".

Председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Софио Киладзе предложила обсудить законопроект в формате рабочей группы.

Очередное обсуждение документа назначено на 21 января.

Отметим, что согласно законопроекту, за ношение никаба и бурки на площадях, парках, во всем общественном транспорте и других общественных местах предусматривается штраф в размере 500 лари (188 долларов), за повторное использование – 1500 лари (563 доллара).

Запрет на одежду, прикрывающую лицо, не будет касаться сотрудников дипкорпуса, аккредитованного в Грузии.