​В Госкомитете по работе с религиозными структурами произошло новое кадровое назначение

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по работе с религиозными структурами (ГКРРС) произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, Садиг Мирзоев назначен заведующим новым отделом ГКРРС по просветительской работе в области религии.

Отметим, что созданный недавно отдел занимается организацией просветительской работы в области религии в целях регулирования отношений между государством и религией, обеспечения свободы вероисповедания, пресечения тенденций экстремизма и радикализма в религии.

С этой целью отдел организовывает конференции на республиканском и региональном уровне, "круглые столы", семинары-тренинги, проводит в учебных заведениях, государственных организациях и НПО превентивные мероприятия против попадания граждан и, в особенности, молодежи под влияние вредных религиозных идеологий. Кроме того, отдел проводит среди религиозных структур просветительскую работу и обеспечивает их координационную деятельность.

Отдел также занимается подготовкой религиозных издательских материалов просветительского характера и пр., которые в дальнейшем издаются в официальных печатных органах ГКРРС - сборнике "Государство и религия" и газете "Общество и религия".

Кроме того, отдел занимается анализом поступающих писем и обращений, подготавливает ответы и выполняет другие функции, возложенные на него председателем комитета.