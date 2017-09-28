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    В день Ашура будет проведена добровольная акция сдачи крови по 17 адресам - СПИСОК

    Report представляет список мечетей и мест паломничества, в которых будет проведена акция© Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября, в день Ашура, по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) по 17 адресам будет проведена добровольная акция сдачи крови.

    Report представляет список мечетей и мест паломничества, в которых будет проведена акция.

    1. Мечеть "Тезе Пир" в Ясамальском районе Баку

    2. Мечеть "Гаджи Солтанали" в Ясамальском районе Баку

    3. Мечеть "Бибиэйбат" в Сабаильском районе Баку

    4. Мечеть "Джума" (Ичеришехер) в Сабаильском районе Баку

    5. Мечеть в поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку

    6. Мечеть "Мир Мовсум Ага" в Хазарском районе Баку

    7. Мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе Баку

    8. Мечеть "Джума" в городе Сумгайыте

    9. Мечеть "Имамзаде" в городе Гяндже

    10. Мечеть "Гейдар" в городе Мингячевире

    11. Центральная мечеть "Джума" в городе Шеки

    12. Мечеть "Беюкбазар" в городе Лянкяране 

    13. Мечеть "Джума" в городе Барде

    14. Мечеть "Аждарбей" в Насиминском районе Баку

    15. Мечеть "Рахиме ханым" в Сабунчинском районе Баку

    16. Мечеть "Абульфазлил Аббас" в Гейчайском районе

    17. Мечеть "Ардебиль" в Губинском районе

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