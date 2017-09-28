В день Ашура будет проведена добровольная акция сдачи крови по 17 адресам - СПИСОК

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября, в день Ашура, по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) по 17 адресам будет проведена добровольная акция сдачи крови.
Report представляет список мечетей и мест паломничества, в которых будет проведена акция.
1. Мечеть "Тезе Пир" в Ясамальском районе Баку
2. Мечеть "Гаджи Солтанали" в Ясамальском районе Баку
3. Мечеть "Бибиэйбат" в Сабаильском районе Баку
4. Мечеть "Джума" (Ичеришехер) в Сабаильском районе Баку
5. Мечеть в поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку
6. Мечеть "Мир Мовсум Ага" в Хазарском районе Баку
7. Мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе Баку
8. Мечеть "Джума" в городе Сумгайыте
9. Мечеть "Имамзаде" в городе Гяндже
10. Мечеть "Гейдар" в городе Мингячевире
11. Центральная мечеть "Джума" в городе Шеки
12. Мечеть "Беюкбазар" в городе Лянкяране
13. Мечеть "Джума" в городе Барде
14. Мечеть "Аждарбей" в Насиминском районе Баку
15. Мечеть "Рахиме ханым" в Сабунчинском районе Баку
16. Мечеть "Абульфазлил Аббас" в Гейчайском районе
17. Мечеть "Ардебиль" в Губинском районе
News DepartmentАвтор новости
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