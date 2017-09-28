В день Ашура будет проведена добровольная акция сдачи крови по 17 адресам - СПИСОК

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 1 октября, в день Ашура, по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) по 17 адресам будет проведена добровольная акция сдачи крови.

Report представляет список мечетей и мест паломничества, в которых будет проведена акция.

1. Мечеть "Тезе Пир" в Ясамальском районе Баку

2. Мечеть "Гаджи Солтанали" в Ясамальском районе Баку

3. Мечеть "Бибиэйбат" в Сабаильском районе Баку

4. Мечеть "Джума" (Ичеришехер) в Сабаильском районе Баку

5. Мечеть в поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку

6. Мечеть "Мир Мовсум Ага" в Хазарском районе Баку

7. Мечеть в поселке Кешля в Низаминском районе Баку

8. Мечеть "Джума" в городе Сумгайыте

9. Мечеть "Имамзаде" в городе Гяндже

10. Мечеть "Гейдар" в городе Мингячевире

11. Центральная мечеть "Джума" в городе Шеки

12. Мечеть "Беюкбазар" в городе Лянкяране

13. Мечеть "Джума" в городе Барде

14. Мечеть "Аждарбей" в Насиминском районе Баку

15. Мечеть "Рахиме ханым" в Сабунчинском районе Баку

16. Мечеть "Абульфазлил Аббас" в Гейчайском районе

17. Мечеть "Ардебиль" в Губинском районе