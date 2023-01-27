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В Баку во время пятничного намаза осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

В Баку во время пятничного намаза осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране В ходе пятничного намаза в Баку осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.
Религия
27 января 2023 г. 17:28
В Баку во время пятничного намаза осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

В ходе пятничного намаза в Баку осудили террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, член Совета казиев Управления мусульман Кавказа Хаджи Сурхай Мамедли сегодня в своей пятничной проповеди выразил отношение к кровавому нападению на посольство Азербайджана в Иране.

Он сказал, что произошедший сегодня утром теракт глубоко потряс весь азербайджанский народ: "Я молюсь за душу нашего соотечественника, погибшего в результате теракта и за исцеление раненых. Это явный террор против посольства нашей страны, и, безусловно, иранское государство должно наказать этих террористов".

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. По имеющейся информации, нападавший из автомата марки “Калашников” убил начальника службы охраны.

Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Состояние раненых удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование этого коварного нападения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Cümə namazında Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən terror hücumu pislənilib

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