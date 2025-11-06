Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку состоялось мероприятие религиозных деятелей в честь 5-летия Победы

    Религия
    • 06 ноября, 2025
    • 17:17
    В Баку состоялось мероприятие религиозных деятелей в честь 5-летия Победы

    Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана организовал мероприятие на тему "Отечественная война – 5 лет: Победа единства".

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государства и правительства, религиозные деятели, участники Отечественной войны и члены семей шехидов.

    Председатель Госкомитета Рамин Мамедов заявил, что в основе этой победы лежат единство, вера, любовь к Родине и самоотверженность азербайджанского народа.

    Он отметил, что все граждане Азербайджана, независимо от их религиозной принадлежности, объединились ради общей цели, что является живым доказательством многовековых традиций толерантности и мультикультурализма страны.

    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов отметил, что, несмотря на множество великих побед в истории Азербайджана, победа 2020 года имеет особое значение.

    Отец шехида Отечественной войны, майора Шахлара Джафарова Фазаиль Джафаров отметил, что победа в 44-дневной Отечественной войне является героической эпопеей, написанной сплоченным народом.

    Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев подчеркнул, что День Победы имеет огромное духовное значение для азербайджанского народа, и представители различных религиозных конфессий сражались плечом к плечу под одним флагом: "Это живое проявление мультикультурных и толерантных ценностей, существующих в Азербайджане".

    На мероприятии также выступили руководитель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий Смирнов, апостольский префект Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.

