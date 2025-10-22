Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    Религия
    • 22 октября, 2025
    • 11:13
    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    В Баку стартовал международный симпозиум на тему "Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, Азербайджанским институтом теологии и Фондом пропаганды духовных ценностей.

    Симпозиум проводится с целью обсудить актуальные вопросы религиозного образования в Азербайджане и в мире. Участники обменяются опытом и предложат решения существующих проблем в этой сфере.

    В работе форума принимают участие представители госструктур, религиозных конфессий, научных и образовательных учреждений, а также около 40 экспертов из Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Индонезии, Малайзии, США, Египта и других стран.

    Симпозиум продлится до 23 октября.

    международный симпозиум Религиозное образование Баку
    Фото
    Bakıda müasir din təhsili modelləri ilə bağlı beynəlxalq simpozium keçirilir
    Фото
    Int'l symposium on modern models of religious education underway in Baku

    Последние новости

    11:45

    Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-участников и наблюдателей ОТГ

    Внешняя политика
    11:42

    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    В регионе
    11:37

    Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в Агдаме

    Карабах
    11:32

    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Карабах
    11:31

    Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее время

    В регионе
    11:31

    СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

    Другие страны
    11:30

    Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в Карабахе

    Карабах
    11:29

    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Карабах
    11:27

    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Внутренняя политика
    Лента новостей