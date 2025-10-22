В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

В Баку стартовал международный симпозиум на тему "Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, Азербайджанским институтом теологии и Фондом пропаганды духовных ценностей.

Симпозиум проводится с целью обсудить актуальные вопросы религиозного образования в Азербайджане и в мире. Участники обменяются опытом и предложат решения существующих проблем в этой сфере.

В работе форума принимают участие представители госструктур, религиозных конфессий, научных и образовательных учреждений, а также около 40 экспертов из Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Индонезии, Малайзии, США, Египта и других стран.

Симпозиум продлится до 23 октября.