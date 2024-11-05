В Баку стартовал Глобальный саммит религиозных лидеров

В Баку проходит Глобальный саммит религиозных лидеров.

В Баку стартовал Глобальный саммит религиозных лидеров на тему "Мировые религии за зеленую планету".

Как сообщает Report, мероприятие проходит в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Саммит проводится под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Партнерами мероприятия являются Министерство экологии и природных ресурсов, Государственный комитет по работе с религиозными организациями, Управление мусульман Кавказа, Мусульманский совет старейшин и Программа ООН по окружающей среде.

В глобальном саммите принимают участие более 220 гостей из 55 стран и 30 международных организаций, а также представители ведущих СМИ. Среди участников всемирно известные религиозные и общественные деятели, представляющие различные конфессии.

Мероприятие продлится два дня, участники саммита также посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Фото: Самира Гасанова