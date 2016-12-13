В Баку отметят день рождения Пророка Мухаммеда (с.а.в.)

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в мечети "Гейдар" отметят день рождения Пророка Мухаммеда (с.а.в.).

Об этом Report сообщили в Управлении комплекса мечети "Гейдар".

Отмечается, что 12-17 декабря – "неделя мовлуда" Пророка Мухаммеда (с.а.в.): "По этому случаю 14 декабря в 19:00 в мечети "Гейдар" пройдет мероприятие, на котором руководство мечети расскажет прихожанам о жизни Пророка Мухаммеда (с.а.в.), прозвучат религиозные песни. Участникам будут розданы экземпляры составленного мечетью "Гейдар" и состоящего из 70-ти страниц буклета о жизни Пророка Мухаммеда (с.а.в.). На мероприятии могут принять участие все желающие".