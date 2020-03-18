В Азербайджане приостановлены богослужения в храмах

В Азербайджане временно приостановлены массовые богослужения в православных храмах в связи с угрозой распространения коронавируса, заявил Report пресс-секретарь Бакинско-Азербайджанской епархии Русско-Православной Церкви (РПЦ), протоиерей Константин Поминов.

"Накануне глава Духовного управления мусульман Кавказа провел заседание с участием представителей всех конфессий Азербайджана, где было принято решение о временном прекращении богослужений в храмах в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с этим с сегодняшнего дня во всех церквях епархии временно приостановлены все богослужения, однако нет запрета на индивидуальное посещение православных храмов", - заявил К.Поминов.

Он указал, что в церквях ежедневно будут проводить работу по дезинфекции, ситуация будет находиться под контролем.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусом, в Азербайджане введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.