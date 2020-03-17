 Наверх

В Азербайджане ввели запрет на посещение мечетей из-за коронавируса

В Азербайджане из-за коронавируса запретили посещать мечети

В целях предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусом, в Азербайджане введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения.

По полученной Report информации, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании с участием полномочных представителей Совета казиев Управления мусульман Кавказа. 

Было отмечено, что с учетом серьезной опасности, вызванной коронавирусом, и запрета массовых мероприятий в Азербайджане для предотвращения распространения инфекции на территории страны, посещение мечетей и мест поклонения и совершение здесь религиозных обрядов временно запрещается. 

Верующих просят исполнять указанное решение. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!