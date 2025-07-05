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В Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови в связи с днем Ашура

В Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови в связи с днем Ашура В Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови, приуроченная к дню Ашура.
Религия
5 июля 2025 г. 10:02
В Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови в связи с днем Ашура

В Азербайджанском институте теологии проводится акция по сдаче крови, приуроченная к дню Ашура.

Как сообщает Report, акция проходит при совместной организации Государственного Комитета по работе с религиозными организациями и Управления мусульман Кавказа.

В ней принимают участие председатель Государственного Комитета Рамин Мамедов и уполномоченные лица комитета, а также представители общественности.

Напомним, что сегодня по всей стране проходит акция по добровольной сдаче крови. Кроме того, в этом году акции организованы в Шуше, Агдаме и Нахчыване.

Собранная кровь будет использована для лечения пациентов с гемофилией, талассемией и другими заболеваниями.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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