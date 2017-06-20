 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане шести религиозным образованиям выделена финансовая помощь в размере 1,8 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал cоответствующее распоряжение© President.az

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении финансовой помощи религиозным образованиям.

    Как сообщает Report, распоряжение подписано с целью оказания поддержки деятельности религиозных конфессий в стране. 

    Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиознымобразованиям в Азербайджане из Резервного фонда президента Управлению мусульман Кавказа (УМК)  выделен 1 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 250 тысяч манатов, религиозной общине Горских евреев Баку - 250 тысяч манатов, религиозной общине Европейских евреев Баку - 100 тысяч манатов, апостольской префектуре Римско-Католической Церкви в Азербайджане - 100 тысяч манатов и албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 100 тысяч манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi