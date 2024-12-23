В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN

10:52

В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN.

Как сообщает Report, портал, содержащий информацию о религии, создан Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и представлен в понедельник в Баку на Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Председатель комитета Рамин Мамедов отметил, что одной из основных целей портала является организация религиозного просвещения на более высоком уровне: "Мы верим, что этот портал позволит обеспечить доступность и прозрачность услуг, предоставляемых комитетом".