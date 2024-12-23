О нас

В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN

В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN 10:52
Религия
23 декабря 2024 г. 11:35
В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN

В Азербайджане представлен портал электронных услуг и информационных систем AMİN.

Как сообщает Report, портал, содержащий информацию о религии, создан Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и представлен в понедельник в Баку на Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Председатель комитета Рамин Мамедов отметил, что одной из основных целей портала является организация религиозного просвещения на более высоком уровне: "Мы верим, что этот портал позволит обеспечить доступность и прозрачность услуг, предоставляемых комитетом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMİN elektron xidmətlər və informasiya sistemləri portalı təqdim edilib

Экслюзивные новости

Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi