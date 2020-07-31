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В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.
Религия
31 июля 2020 г. 00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, из-за пандемии коронавируса в этом году в Азербайджане не будет совершен праздничный намаз на Гурбан байрамы.

Управление мусульман Кавказа рекомендовало совершить намаз дома.

В то же время гражданам рекомендуется заказывать жертвенное животное онлайн.

В жертву можно принести барана, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу - полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также таких животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Как отмечается в хадисах, все молитвы в ночь на Гурбан байрамы и в праздничный день принимаются.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Qurban bayramıdır

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