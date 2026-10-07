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    WSJ: США намерены расширить военное присутствие в Исландии для контроля Арктики

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 00:14
    WSJ: США намерены расширить военное присутствие в Исландии для контроля Арктики

    США намерены усилить военное сотрудничество с Исландией для дальнейшего расширения присутствия в Арктике.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) по итогам поездки госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.

    Издание отмечает, что заключенная в сентябре сделка между США, Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове не полностью удовлетворяет претензии президента США Дональда Трампа на контроль над регионом. Однако соглашение открыло возможности для расширения американского военного присутствия и резко повысило стратегическое значение Исландии, располагающей аэродромами, портами и инфраструктурой наблюдения для операций в Гренландии и Северной Атлантике, поясняет газета.

    Рубио назвал Исландию критически важным форпостом для отслеживания скрытной деятельности и сдерживания противников. При этом во время пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Катрин Торгердюр госсекретарь США подчеркнул, что дополнительное военное присутствие Вашингтона возможно только с согласия Рейкьявика, пишет исландский RUV.

    Торгердюр по итогам встречи отметила, что американские силы уже регулярно присутствуют в Исландии, в частности в связи с противолодочной обороной. По ее словам, Рубио стремится не только к укреплению отношений Исландии с США, но и к наращиванию присутствия НАТО в этом регионе.

    Военное присутствие Соединенные Штаты Америки (США) Исландия Арктика
    ABŞ Arktikadakı hərbi mövcudluğunu genişləndirir
    MiniBoss
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