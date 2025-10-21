Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    Религия
    • 21 октября, 2025
    • 19:26
    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    По рекомендации Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии начался прием документов для желающих совершить Хадж.

    Об этом Report сообщил завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири.

    По его словам, Управление мусульман Кавказа, учитывая многочисленные обращения граждан, открыло прием документов для желающих совершить паломничество.

    Стоимость пакета на одного человека в 2026 году составит 6100 долларов США.

    Требуемые документы:

    1) Общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);

    2) Копия удостоверения личности;

    3) Две цветные фотографии размером 5 см × 5 см на белом фоне (женщины в темном хиджабе);

    4) Справка о состоянии здоровья.

    Прием документов будет осуществляться с 22 октября 2025 года в будние дни с 10:00 до 16:00 в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу: город Баку, улица Мирзы Фатали, 7.

    Отмечается, что количество мест ограничено.

