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В Азербайджане начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях

В Азербайджане начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях Сегодня начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях Азербайджана.
Религия
2 августа 2022 г. 09:29
В Азербайджане начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях

Сегодня начался этап собеседования на вакантные должности в мечетях Азербайджана.

Как сообщает Report, собеседование организовано в здании Азербайджанского института теологии и проводится комиссией при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями.

Результаты собеседования будут размещены на сайте Госкомитета (https://scwra.gov.az/az) в течение 5 рабочих дней. Согласно утвержденным правилам, кандидат, успешно прошедший этап собеседования, в течение 30 рабочих дней приказом председателя Госкомитета будет назначен религиозным служащим в местах поклонения или паломничества.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, но не назначенные на вакантную должность, будут числится в резерве в течение двух лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəscidlərdə vakant vəzifələrin tutulması üçün müsahibə başlayıb

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