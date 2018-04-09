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    В Азербайджане количество прошедших госрегистрацию религиозных общин достигло 808

    Вручены сертификаты 15-ти прошедшим недавно регистрацию религиозным общинам

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Некоторым религиозным общинам, получившим госрегистрацию со стороны Госкомитета по работе с религиозными структурами, выданы сертификаты.

    Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, на организованном по этому случаю собрании присутствовали первый заместитель председателя структуры, руководитель аппарата, заведующие отделами и председатели недавно прошедших регистрацию религиозных общин.

    Были вручены сертификаты 15-ти прошедшим недавно регистрацию религиозным общинам.

    Отметим, что после начала процесса повторной госрегистрации религиозных общин, ее прошли 808 религиозных структур. 

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