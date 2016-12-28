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    В Азербайджане будет запрещено заблаговременное приобретение места на кладбище

    Мубариз Гурбанлы: Все могилы будут одинаковыми

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Законопроект о кладбищах представлен Милли Меджлису. Он будет рассмотрен в следующем году". 

    Как сообщает Report, об заявил журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы

    Он отметил, что законопроект будет распространяться только на новые кладбища: "В законопроекте отражен также порядок захоронения одиноких людей. Специальных кладбищ  для них не будет, то есть не будет никакого пристрастного отношения". 

    М.Гурбанлы заявил, что будет запрещено заблаговременное приобретение места на кладбище: "Только на основе завещания умершего он будет похоронен рядом со своим супругом или супругой. Все могилы будут одинаковыми. Основной причиной является пресечение установки слишком помпезных могил".

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