В Азербайджане 230 кандидатов претендуют на вакантные религиозные должности в мечетях

В Азербайджане 230 кандидатов подали заявки для прохождения собеседований, объявленных на должности имама, заместителя имама, исполнителя религиозных обрядов для замещения вакантных должностей в мечетях.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями, среди кандидатов 166 мужчин и 64 женщины.

127 из них имеют высшее образование, 103 – среднее образование, 17 – являются выпускниками Института теологии.

Заявки поданы на 61 вакантную должность.