В Азербайджане 230 кандидатов претендуют на вакантные религиозные должности в мечетях
Религия
- 16 марта, 2026
- 15:32
В Азербайджане 230 кандидатов подали заявки для прохождения собеседований, объявленных на должности имама, заместителя имама, исполнителя религиозных обрядов для замещения вакантных должностей в мечетях.
Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными организациями, среди кандидатов 166 мужчин и 64 женщины.
127 из них имеют высшее образование, 103 – среднее образование, 17 – являются выпускниками Института теологии.
Заявки поданы на 61 вакантную должность.
Последние новости
15:16
Фото