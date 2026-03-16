Dini vəzifələr üzrə müsahibəyə 230 namizəd müraciət edib
Din
- 16 mart, 2026
- 15:07
İslam dininə aid ibadət yerlərində vakant vəzifələrin tutulması məqsədilə imam, imam müavini, dini ayinlərin icraçısı və qadın dini ayinlərin icraçısı vəzifələri üzrə elan edilmiş müsahibəyə 230 namizəd müraciət edib.
Bu barədə "Report"a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müraciətlər ümumilikdə 61 vakant yer üzrə olub.
Müraciət edənlərdən 166-sı kişi, 64-ü qadındır. Onlardan 127-si ali təhsilli, 103-ü orta təhsilli, 17-si isə İlahiyyat İnstitutunun məzunlarıdır.
