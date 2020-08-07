В Азербайджан предотвращен ввоз пропагандирующих радикализм книг

За январь-июнь текущего года на основании поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными структурами обращений была пересмотрена литература религиозного содержания 1 732 наименований, пресечен ввоз в страну книг 21 наименования, пропаганди

За январь-июнь текущего года на основании поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными структурами обращений была пересмотрена литература религиозного содержания 1 732 наименований, пресечен ввоз в страну книг 21 наименования, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с религиозными структурами Государственного комитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что из представленной для печати религиозной литературы 73 наименований одной было отказано в издании.

Контрольные марки были выданы на 176 наименований (253 321 ед.) литературы религиозного назначения.

Правоохранительными органами выявлено, что из 115 наименований литературы и материалов религиозного назначения 26 были импортированы или произведены без получения соответствующего разрешения. В то же время за прошедший период было дано разрешение на деятельность 3 специализированных пунктов продаж.