О нас
Report Georgia

В Азербайджан предотвращен ввоз пропагандирующих радикализм книг

В Азербайджан предотвращен ввоз пропагандирующих радикализм книг За январь-июнь текущего года на основании поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными структурами обращений была пересмотрена литература религиозного содержания 1 732 наименований, пресечен ввоз в страну книг 21 наименования, пропаганди
Религия
7 августа 2020 г. 16:50
В Азербайджан предотвращен ввоз пропагандирующих радикализм книг

За январь-июнь текущего года на основании поступивших в Государственный комитет по работе с религиозными структурами обращений была пересмотрена литература религиозного содержания 1 732 наименований, пресечен ввоз в страну книг 21 наименования, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с религиозными структурами Государственного комитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что из представленной для печати религиозной литературы 73 наименований одной было отказано в издании.

Контрольные марки были выданы на 176 наименований (253 321 ед.) литературы религиозного назначения.

Правоохранительными органами выявлено, что из 115 наименований литературы и материалов религиозного назначения 26 были импортированы или произведены без получения соответствующего разрешения. В то же время за прошедший период было дано разрешение на деятельность 3 специализированных пунктов продаж.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Radikallığı təbliğ edən 21 adda kitabın ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

Новости партнеров

Самое важное

ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48

Последние новости

18:00
В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны Это интересно
17:49
Bloomberg: США намерены ввести санкции против главы администрации Гонконга Другие страны
17:42
В Египте обрушился пятиэтажный дом, есть погибшие Другие страны
17:37
Скончался актер из фильма "Ромео и Джульетта" Шоу-бизнес
17:34
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-июль, 2020) Финансы
17:32
В этом году финансовая помощь была оказана 984 религиозным деятелям Религия
17:23
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 31% Финансы
17:18
Каждый третий американец не намерен делать вакцину от COVID-19 Другие страны
17:06
В Азербайджане имеются 23 христианские молельни Религия
17:04
ФотоВ Азербайджане 129 человек заразились, 421 излечился от коронавируса  Здоровье
17:02
ФотоПредпринимателям могут продлить налоговые льготы Бизнес
16:50
В Азербайджан предотвращен ввоз пропагандирующих радикализм книг Религия
16:49
Вместо сгоревшей школе в Джалилабаде построят новую Наука и образование
16:41
В Баку отметили 12-ю годовщину оккупации территорий Грузии В регионе
16:30
ФотоПолиция провела рейд в Баку Происшествия
Вся новостная лента