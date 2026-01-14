Утвержден проект сметы расходов на 2026 год Фонда пропаганды духовных ценностей

Принят проект сметы расходов на 2026 год Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Как сообщает Report, на заседании попечительского совета Фонда отмечено, что проект сметы расходов сформирован на принципах целесообразности и эффективности, расходы направлены на продвижение духовных ценностей, укрепление религиозного просвещения, а также улучшение социального благополучия религиозных деятелей.

На заседании также принято решение о продолжении ежемесячной финансовой поддержки религиозных деятелей в 2026 году, отмечена важность данного шага в плане защиты и укрепления здоровой религиозной среды в стране.

В заключение решено представить проект сметы расходов Фонда на утверждение Госкомитету по работе с религиозными организациями.

На заседании приняли участие председатель попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей, зампред Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, муфтий Салман Мусаев, директор Института философии и социологии НАНА, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде, а также директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.