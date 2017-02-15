Утвержден План мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2017 года "Годом исламской солидарности"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением руководителя Администрации президента Азербайджана утвержден План мероприятий в связи с объявлением 2017 года "Годом исламской солидарности" в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, координация работ по исполнению Плана мероприятий поручена службе госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

В Плане мероприятий отразились предусмотренные в стране и за ее пределами мероприятия по следующим направлениям: солидарность в исламе и солидарность между исламом и другими конфессиями.