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    ​Усиливается пропаганда религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане

    С этой целью фонду Развитие религиозной культуры выделено 3 миллиона манатов

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению пропаганды религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения усиления пропаганды религиозной культуры, толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики фонду "Развитие религиозной культуры" выделено 3 миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

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