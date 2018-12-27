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    Управлению мусульман Кавказа выделено 4 млн манатов

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа.   

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 4 млн манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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