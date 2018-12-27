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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Управлению мусульман Кавказа.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 4 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
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