Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как сообщили “Report” в УМК, Совет казиев представляет вниманию верующих фетву Рамазана этого года и отмечает, что, согласно письму Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана от 14 декабря 2022 номер 32/201(Ş), направленному в ответ на соответствующий запрос Управления мусульман Кавказа, Рамазан в этом году начинается 23 марта.