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Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.
Религия
21 марта 2023 г. 17:57
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан

Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издало фетву в связи с началом месяца Рамазан.

Как сообщили “Report” в УМК, Совет казиев представляет вниманию верующих фетву Рамазана этого года и отмечает, что, согласно письму Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана от 14 декабря 2022 номер 32/201(Ş), направленному в ответ на соответствующий запрос Управления мусульман Кавказа, Рамазан в этом году начинается 23 марта.

Сообщается, что как и каждый год, Управление мусульман Кавказа составило специальный календарь ежедневных молитв, где указано время имсака и ифтара месяца Рамазан. Календарь размещен на сайте УМК: www.qafqazislam.com .

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Версия на азербайджанском языке QMİ Ramazan ayı ilə bağlı fətva verib

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