УМК отменило слово ахунд, будет использоваться только слово имам

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Мы хотим в рамках Года исламской солидарности принять решение об отмене слова ахунд и использовании вместо него только слова имам".

Как сообщает Report, об этом сказал на заседании Совета казиев председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде

Глава УМК отметил, что слово ахунд в мире, к примеру, в Турции не используется.

Это предложение председателя УМК было на заседании поставлено на голосование, принято решение об отмене слова ахунд, в мечетях будет только должность имама.

Таким образом, отныне в мечетях не будет должности ахунда, будет только должность имама.