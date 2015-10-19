УМК обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура пройдет донорская акция

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) обнародовало список мечетей и святилищ, где в день Ашура - 24 октября - пройдет донорская акция.
Как сообщили Report в УМК, акция в этот день пройдет в различных мечетях и святилищах республики, в целом в 14 местах.
Представляем список мечетей и святилищ, где пройдет донорская акция:
1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;
2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;
3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;
4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;
5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;
6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;
7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;
8. город Сумгаит, мечеть Джума;
9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;
10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;
11. город Шеки, мечеть Джума;
12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;
13. город Барда, мечеть Джума;
14. Насиминский район, мечеть Аждарбек.
Отметим, что донорская акция в мечети Бёюкбазар начнется днем ранее, то есть 23 октября.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook