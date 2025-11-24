Управление мусульман Кавказа (УМК) обратилось к желающим совершить Хадж.

Как сообщил Report начальник отдела внешних связей УМК и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири, Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии ежегодно предпринимает новые шаги для более раннего начала подготовки к хаджу.

"Саудовская Аравия уведомила о начале приема документов для желающих совершить Хадж. В связи с этим ожидается, что процедура выдачи виз также начнется преждевременно и завершится к концу священного месяца Рамазан", - сказал он.

Джахангири добавил, что большинство граждан подают заявки на участие в хадже в конце сезона, когда квота уже исчерпана: "Несмотря на то, что времени еще много, просим желающих совершить хадж зарегистрироваться до заполнения мест".