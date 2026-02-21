Вашингтон и Москва занимают одинаковую позицию на переговорах по завершению российско-украинской войны: если в Киеве хотят быстрого завершения боевых действий, то украинские войска должны быть выведены из Донбасса.

Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью агентству AFP.

Требование уступить территорию России прозвучало на фоне того, что, по словам президента Украины, ВСУ добиваются успехов в контрнаступлениях вдоль южной линии фронта, пишет издание.

"Я не буду вдаваться в подробности, - сказал Зеленский о достигнутых успехах, - но сегодня я могу прежде всего поздравить нашу армию - все вооруженные силы, - потому что на сегодняшний день освобождено 300 квадратных километров".

AFP также отмечает, что помимо требований территориальных уступок, Соединенные Штаты и Россия оказывают давление на Украину с целью проведения президентских выборов в рамках своего масштабного плана мирного соглашения.

Зеленский, который ранее заявлял, что Украина сможет провести голосование только после окончания войны, сказал, что Россия настаивает на скорейшем голосовании лишь потому, что Кремль хочет отстранить его от власти, указывает агентство.

"Будем честны, русские просто хотят меня заменить", - сказал Зеленский.

Он сослался на препятствия для проведения любых голосований в условиях продолжающихся боевых действий, особенно в городах, подвергающихся бомбардировкам со стороны России.