    • 20 февраля, 2026
    • 23:48
    Создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе является нереалистичной идеей. Тем более в формате совместной украинско-российской администрации.

    Как передает Report, об этом пишет агентство "УНИАН" со ссылкой на Kyiv Independent.

    Издание напоминает, что во время последнего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля Киев и Москва обсуждали идею совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Предложение предусматривает вывод как российских, так и украинских войск из Донбасса.

    По словам информированного собеседника Kyiv Independent, это причудливое предложение выдвинули представители американской делегации, которые продолжают цепляться за роль нейтрального посредника. Однако украинские чиновники, с которыми говорили журналисты, не могут себе представить даже просто демилитаризованную зону на Донбассе, не говоря уже о совместной гражданской администрации.

    Народный депутат Александр Мережко, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, отметил, что это все равно будет означать вывод украинских войск из Донбасса.

    "В этом суть проблемы. Для нас это неприемлемо. Мы не можем оставить эти укрепленные районы Донецкой области и фактически отдать их", – сказал он.

    По мнению Мережко, американцы, очевидно, представляют себе нечто вроде демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. Однако нардеп напоминает, что буферная зона на Корейском полуострове намного короче нынешней линии фронта в Украине.

    Мережко считает, что логика американского предложения заключается в том, чтобы так или иначе удовлетворить требования Кремля. Просто на этот раз американцы попытались замаскировать эту цель.

    Поэтому, поскольку Украина отвергает все варианты сдачи Донбасса, мирные переговоры зашли в тупик, пишет Kyiv Independent.

    KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənib
