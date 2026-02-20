Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии
Наука и образование
- 20 февраля, 2026
- 22:14
Делегация Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджана находится с рабочим визитом в Италии.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Риме.
Отмечается, что в рамках визита состоялись встречи с рядом ведущих полицейских учебных заведений Италии.
В ходе встреч в Академии офицеров карабинеров, Межведомственной правоохранительной академии и Полицейской академии Министерства внутренних дел Италии были обсуждены подготовка кадров для правоохранительных органов, управленческие подходы и перспективные направления международного сотрудничества.
