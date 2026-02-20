Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

    Наука и образование
    • 20 февраля, 2026
    • 22:14
    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

    Делегация Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджана находится с рабочим визитом в Италии.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Риме.

    Отмечается, что в рамках визита состоялись встречи с рядом ведущих полицейских учебных заведений Италии.

    В ходе встреч в Академии офицеров карабинеров, Межведомственной правоохранительной академии и Полицейской академии Министерства внутренних дел Италии были обсуждены подготовка кадров для правоохранительных органов, управленческие подходы и перспективные направления международного сотрудничества.

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии
    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии
    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии
    Полицейская академия МВД Азербайджана Италия визит сотрудничество
    Фото
    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    22:27

    Китайские НПЗ требуют значительных скидок на фоне отсутствия покупателей российской нефти

    Другие страны
    22:14
    Фото

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

    Наука и образование
    22:04

    "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    21:55

    В британских тюрьмах обнаружили опасную концентрацию радона

    Другие страны
    21:41

    Reuters: США могут нанести точечные удары по Ирану

    Другие страны
    21:19

    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Другие страны
    21:09

    На чемпионате Азербайджана по шахматам проведены финальные партии

    Индивидуальные
    20:52

    Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда по пошлинам

    Другие страны
    20:38

    В Ереване проходят масштабные обыски по около 40 адресам

    В регионе
    Лента новостей