Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

Делегация Полицейской академии Министерства внутренних дел Азербайджана находится с рабочим визитом в Италии.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Азербайджана в Риме.

Отмечается, что в рамках визита состоялись встречи с рядом ведущих полицейских учебных заведений Италии.

В ходе встреч в Академии офицеров карабинеров, Межведомственной правоохранительной академии и Полицейской академии Министерства внутренних дел Италии были обсуждены подготовка кадров для правоохранительных органов, управленческие подходы и перспективные направления международного сотрудничества.